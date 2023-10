Cyclocross de Heerde - Victoire en solitaire de Niels Vandeputte et Manon Bakker

Vandeputte a décroché sa première victoire de la saison grâce à une attaque dans le troisième des neufs tours. Derrière, le Néerlandais Jens Dekker (Orange Babies CT) a été le plus rapide du groupe de six poursuivants. La troisième place est revenue à Kay De Bruyckere (Pauwels Sauzen-Bingoal).

Chez les dames, Manon Bakker a pris les devants de la course dès le premier tour, et la Néerlandaise de 24 ans s'est imposée avec facilité. La lutte pour la 2e place a été animée par un duel entre Lauren Molengraaf et Femke Gort. Molengraaf a finalement devancé Gort de quelques mètres dans le final. Xaydee Van Sinaey (Corelan-Corendon) a manqué de peu le podium.