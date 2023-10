Démission de Van Quickenborne - Le Kern a décidé de renforcer le parquet et la police judiciaire de Bruxelles

La police des chemins de fer sera quant à elle renforcée à hauteur de 25 équivalents temps plein.

Selon le Premier ministre, les Comités R et P, qui contrôlent respectivement les services de renseignement et les services de police, sont invités à analyser le respect des procédures et à vérifier si ces procédures sont toujours adéquates. L'échange d'informations entre l'Office des Etrangers, la police et la justice seront renforcés.

Ces départements analyseront prochainement plus en détail le déroulement des événements qui ont conduit à l'attentat de lundi à Bruxelles.

Cette annonce a été faite à l'issue d'une réunion de quelque 6 heures du Conseil ministériel restreint destinée avant tout à établir "la transparence complète" après la démission du ministre de la Justice pour une demande d'extradition d'Abdessalem Lassoued adressée par la Tunisie à la justice belge mais jamais suivie d'effet.