F1 - GP des États-Unis - Charles Leclerc partira en pole position dimanche

Le Monégasque a signé un chrono de 1:34.723 sur les 5,513 km du Circuit des Amériques pour décrocher sa 3e pole position de la saison, la 21e de sa carrière. Le Britannique Lando Norris (McLaren), 2e à 130 millièmes de seconde s'élancera à ses côtés en première ligne.

La deuxième ligne sera composée du Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), 3e à 139 millièmes, et l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari), 4e à 222 millièmes.

Le Néerlandais Max Verstappen partira en 6e position sur la grille. Assuré de son troisième titre de champion du monde depuis le Grand Prix du Qatar, Verstappen avait pris la pole position pour 5 millièmes mais son chrono a été supprimé pour avoir franchi les limites de la piste. Il termine donc à 358 millièmes de Leclerc.

Le Grand Prix des États-Unis est le théâtre du cinquième des six week-ends sprint de la saison. La journée de samedi sera uniquement consacrée au sprint avec les qualifications à 19h30 heure belge et la course sprint à 0h00. Le départ du Grand Prix sera donné dimanche à 21h00.