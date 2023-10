Golden Tracks - Jakob Ingebrigtsen et Femke Bol athlètes européens de l'année, Jolien Boumkwo récompensée

Ingebrigtsen, 23 ans, a remporté cet été son deuxième titre de champion du monde consécutif sur 5.000m lors des Mondiaux de Budapest au mois d'août. Comme à Eugene un an plus tôt, il n'est pas parvenu à réaliser le doublé sur 1.500m, battu par le Britannique Josh Kerr. Il a également été champion du monde en salle sur 5.000 et 1.500m.

Lors du Mémorial Van Damme, le Norvégien a aussi battu le record du monde du 2.000m, effaçant des tablettes le précédent record du Marocain Hicham El Guerrouj établi en 1999.

Bol, 23 ans, a tout raflé en 2023 avec des titres de championne du monde sur 400m haies et 4x400m, des titres de championne d'Europe en salle sur 400m et 4x400m. Elle a également remporté le 400m des Jeux Européens et la Ligue de Diamant sur 400m haies.

Jolien Boumkwo a également récompensé lors du gala d'European Athletics par le Team Spirit Award. Lors des Jeux Européens, la lanceuse du poids avait remplacé au pied levé Anne Zagré sur 100m haies sous peine de voir la Belgique ne marquer aucun point dans ce championnat d'Europe par équipes.