Jupiler Pro League - Charleroi s'impose contre l'Antwerp au terme d'une folle seconde mi-temps

Après une première mi-temps complètement fermée, la seconde période a démarré sur un tout autre rythme et les Zèbres ont fait mouche sur leur première occasion. Vetle Dragsnes a débordé sur le flanc gauche et centré vers Nikola Stulic, esseulé au petit rectangle, qui n'a eu qu'à pousser le ballon dans le but de Jean Butez (50e, 1-0).

À l'instar de Charleroi, l'Antwerp a aussi profité de sa première occasion pour égaliser. À la réception d'un long ballon de Toby Alderweireld, Jurgen Ekkelenkamp a trompé Hervé Koffi d'une frappe croisée (56e, 1-1).

Alors que les Anversois ont semblé se rapprocher du 1-2, ce sont les Carolos qui ont repris les commandes en héritant d'un penalty après une intervention du VAR pour une faute de main d'Arthur Vermeeren. Le capitaine carolo Marco Ilaimaharitra a pris ses responsabilités et n'a laissé aucune chance à Butez (65e, 2-1).

L'Antwerp a encore répondu et les changements de Mark van Bommel ont payé avec l'égalisation de George Ilenikhena, monté au jeu quelques minutes plus tôt. L'attaquant de 17 ans a fusillé Koffi pour son premier but sous le maillot du 'Great Old' (77e, 2-2).

La fin de match a été houleuse avec les exclusions de Felice Mazzu et Van Bommel avant que Charleroi ne reçoive un second penalty pour une faute de Michel-Ange Balikwisha sur Isaac Mbenza. Ilaimaharitra a pris Butez à contre-pied pour valider le succès carolo, le troisième cette saison (88e, 3-2).