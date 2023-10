Les Belges à l'étranger - Le PSV continue sa série de victoire face à Sittard, victoire de Waalwijk et ses Belges

Guus Til (19e) a ouvert la marque pour les locaux grâce à une passe de Bakayoko. Après la pause, Andre Ramalho (55e) a fait le break. Dans le dernier quart d'heure, le Diable Rouge a décoché une frappe qui a fini dans les filets d'Ivor Pandur (78e). Finalement, Kaj Sierhuis (90+4e) a réduit l'écart via un penalty.

Dans le même temps, le RKC Waalwijk s'est imposé à domicile face au FC Volendam (2-1). Shawn Adewoye et Dario Van den Buijs ont joué toute la rencontre dans la défense du RKC, Chris Lokesa a été remplacé dans les vingt dernières minutes.

En première période, David Min (43e) a donné l'avantage aux locaux. Dans les dernières minutes, le match a pris une toute autre tournure. D'abord, Benaissa Benamar (89e) a égalisé avec une tête à bout portant. Ensuite, Yassin Oukili (90+2e) a redonné l'avantage au RKC grâce à une action solitaire.

Au classement de l'Eredivisie, le PSV compte désormais six points d'avance sur l'AZ Alkmaar, qui doit jouer plus tard samedi. Sittard et Waalwijk sont 10e avec 9 points, Volendam est avant-dernier avec cinq unités de moins.