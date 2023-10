MotoGP - Le Français Johann Zarco remporte le GP d'Australie devant Francesco Bagnaia

Parti en 5e position, Zarco a pris les commandes dans le dernier tour alors que son coéquipier, l'Espagnol Jorge Martin, était en perdition et a reculé jusqu'à la 5e place. Présent dans la catégorie reine du motocyclisme depuis 2017, le vainqueur du jour, double champion du monde Moto2 (2015, 2016) a attendu la fin de sa septième saison et son 120e Grand Prix pour enfin arracher son premier succès en MotoGP.

Le bonheur de Zarco a toutefois fait le malheur de Martin, qui s'était élancé en pole position et avait dominé toute la course avant de s'effondrer dans le dernier tour et de perdre des points précieux dans la course au titre mondial. L'Espagnol, qui possède désormais 27 longueurs de retard sur Bagnaia au championnat, a perdu le pari très osé qu'il avait tenté. Le pneu tendre qu'il avait décidé de chausser à l'arrière, au contraire de presque tous ses adversaires qui avaient mis un pneu medium, n'a pas tenu la distance et il est passé de la 1re à la 5e place.

Le GP d'Australie a été avancé de dimanche à samedi en raison d'une alerte aux vents violents. La course sprint a quant à elle été repoussée de samedi à dimanche et devrait se dérouler à 5h00 (heure belge), sous réserve d'une météo favorable. Ce changement ne concerne pas les catégories Moto2 et Moto3 dont la course a été maintenue au dimanche, avec des qualifications le samedi.