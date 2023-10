WTA Nanchang - Finale tchèque entre Marie Bouzkova et Katerina Siniakova en Chine

Bouzkova, 3e tête de série du tableau, a écarté la Russe Diana Schnaider (WTA 72). Elle a eu besoin de deux sets, en 1 heure 41 minutes, pour s'imposer 7-6 (7/5), 6-2 et accrocher la 5e finale de sa carrière en simple sur le circuit WTA, la première cette saison. En cas de victoire, elle remporterait à 25 ans son deuxième trophée après Prague, l'année dernière.

Siniakova (27 ans), qui bénéficiait du repos offert par le forfait de l'Allemande Laura Siegemund (WTA 90) au tour précédent, s'est offert la Canadienne Leylah Fernandez (WTA 4-3), 7-5, 6-4, en 2 heures et 7 minutes. Elle accède ainsi à la 9e finale de sa carrière, après quatre victoires et quatre défaites au stade ultime de la compétition en simple. La spécialiste du double (24 titres) s'est imposée à Bad Homburg en juillet dernier, où elle a conquis deux de ses quatre trophées individuels et disputé trois finales au total.