Ambulance volée et secouristes menacés à Bruxelles: le SLFP dépose un préavis de grève

Face à ces incidents, le SLFP demande aux autorités ce qu'elles "attendent" pour assurer la protection des secouristes au sein de la Région de Bruxelles-Capitale. "Un mort dans nos rangs?", se questionne-t-il. Le syndicat s'inquiète également du dispositif qui sera mis en place pour protéger les agents lors des fêtes de fin d'année.

"Chaque jour, c'est la peur au ventre que des dizaines de membres du personnel doivent sortir de la station de métro Yser ou de la gare du Nord pour se rendre au travail", explique le SLFP. "Nous constatons que les priorités sont ailleurs et que la protection des travailleurs, qui exercent un métier d'aide et de secours à la population, vient en second plan."

Le préavis de grève entrera en vigueur dès sa réception par le gouvernement bruxellois et sera accompagné d'un cahier de revendications "beaucoup plus étoffé". Le syndicat demande notamment le retrait des compétences liées au SIAMU à la secrétaire d'Etat Ans Persoons.