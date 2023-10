Ambulance volée et secouristes menacés durant la nuit de samedi à dimanche à Bruxelles

Un peu plus tard, vers 02h50, une ambulance a été requise chaussée de Louvain à Saint-Josse-ten-Noode pour un blessé sur la voie publique. "Un individu a perturbé le bon déroulement de l'intervention et ne donnait aucune suite aux injonctions", a relaté Walter Derieuw. "Soudainement, cette personne a exhibé un couteau pour menacer les ambulanciers et les policiers sur place. Ces derniers ont, heureusement, pu maîtriser l'individu". Une enquête judiciaire est également ouverte concernant cette agression.

Le service d'aide aux victimes de la zone de police Bruxelles-Nord est intervenu pour apporter un soutien psychologique aux ambulanciers victimes. Le blessé, quant à lui, a dû être pris en charge par une autre ambulance, l'un des ambulanciers agressés n'ayant plus pu continuer sa garde.