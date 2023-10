Amiens comme toile de fond pour la relance des Cités obscures de Schuiten et Peeters

Si dans l'album, cette ville du nord de la France marque la fin d'un périple, c'est bien elle qui a incité les deux auteurs à relancer leur série phare. Les autorités locales ont en effet commandé une sculpture monumentale à François Schuiten et à l'artiste français Pierre Matter. Ce bronze géant, haut de six mètres et long de neuf mètres, représentant une créature fantastique, sera installé début 2025, année marquant le 120e anniversaire de la mort de Jules Verne, décédé à Amiens.

C'est cette créature, le Nauti-poulpe, qui vient s'insérer dans la trame des Cités obscures. Elle y évolue aux côtés du Capitaine Nemo, personnage créé par Jules Verne dans Vingt Mille lieues sous les mers.

Dans un style qui n'est pas sans rappeler celui des livres illustrés du 19e siècle, les deux auteurs font voyager cet animal-machine à travers différents lieux chers à la série comme Brüsel, le Mont Analogue, Megara... pour terminer à Samarobrive-Amiens.

L'ouvrage se termine sur une série d'illustrations que François Schuiten a réalisées pour enrichir un roman posthume de Jules Verne, "Paris au XXe siècle".

Le premier album des Cités obscures, "Les Murailles de Samaris", sort en 1982. Une douzaine ont suivi dans des formes de narration parfois éloignées de la BD classique. L'œuvre a été primée à plusieurs reprises, "La Fièvre d'Urbicande" repartant notamment du Festival d'Angoulême avec le prix du meilleur album en 1985 alors que François Schuiten a remporté le Grand Prix de ce même festival en 2002.