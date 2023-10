Challenger Pro League - Beveren retrouve le chemin de la victoire en renversant le Club NXT

Beveren passe de la 15e à la 12e place avec 9 points, autant que les Francs Borains (11e), qui doivent encore jouer, et que Seraing (13e). Les jeunes Brugeois font la mauvaise opération et sont 4e avec 16 unités, comme Deinze (5e), et laissent 2 points d'avance à Lommel à la 2e place.

Bateau (8e) et Geusens (45e+2) ont donné aux Waeslandiens le contrôle de la rencontre avant le repos, et Koyalipou a parachevé le succès de ceux-ci en deuxième période sur pénalty (59e). Beveren, qui avait échoué à un point de la promotion la saison dernière, remporte ainsi sa 2e victoire de la saison, tandis que Bruges voit sa série de trois succès consécutifs se terminer.