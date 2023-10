Coupe du monde de shorttrack - Hanne Desmet débute par une victoire sur 1.500m à Montréal

Desmet a pris la tête à un tour de l'arrivée pour devancer la Sud-Coréenne Gilli Kim et l'Américaine Corine Stoddard pour signer sa troisième victoire en Coupe du monde. La saison dernière, elle s'était déjà imposée sur 1.500m à Almaty et à Dordrecht.

Stijn Desmet, le frère d'Hanne, a terminé deuxième sur 1.500m en devançant sur le fil le Letton Reinis Berzins. La victoire est revenue au champion olympique sud-coréen Daeheon Hwang.

Lors du relais mixte sur 2.000m, la Belgique avec Hanne et Stijn Desmet, Tineke den Dulk et Ward Pétré a pris la 3e place de sa demi-finale derrière la Chine et l'Italie et disputera la finale B dimanche face aux États-Unis et au Canada.