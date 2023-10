CrossCup Berlare - L'équipe RocknRun s'impose malgré le forfait de Ruben Querinjean

Querinjean, multiple champion de Belgique de cross court, a annulé à la dernière minute à cause d'une gêne au tibia. Ziad Audah l'a remplacé et a suivi Maxime Delvoie en tant deuxième relayeur. Audah a étonnamment bien résisté et a passé le témoin à Antoine Senard. Lors de ce dernier relais, Guillaume Grimard, du Daring Club Louvain, est revenu à quelques mètres de son concurrent. Finalement, les deux coureurs se sont départagés dans le sprint final remporté par Senard.

La RocknRun étant une équipe interclubs, les points qu'elle a conquis sont divisés par deux. Le maillot de leader revient donc aux athlètes louvanistes de la DCLA. Ils pourront le défendre lors de la première manche individuelle de la CrossCup dimanche 29 octobre à Roulers.

"Nous avons couru pour Ruben", a déclaré Senard après la course. "Il nous avait demandé de gagner même sans lui. Je suis très heureux de gagner pour la deuxième année consécutive. J'ai pu partir avec une belle avance, mais je savais que Grimard allait se rapprocher. Heureusement, j'ai gardé de l'énergie pour le sprint final." Antoine Senard, qui possède la double nationalité belgo-française et concourt pour les Bleus, vise les championnats d'Europe de Cross Country à Bruxelles le 10 décembre.