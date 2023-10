Démission de Van Quickenborne - Les communes de la périphérie critiques à l'égard des mesures fédérales - H. Bonte

Le bourgmestre de Vilvorde et président du Toekomstforum (ndlr: forum du futur) Halle-Vilvorde, une coopération en matière de sécurité entre les 33 communes périphériques de Bruxelles, redoute que ces mesures n'engendrent un exode de la périphérie pour occuper les postes bruxellois à pourvoir au parquet, à la PJ et à la police des chemins de fer.

M. Bonte a demandé la réinstauration du Plan Canal fédéral qui avait été lancé au lendemain des attentats de 2016.

Dans une note critique, Hans Bonte se dit convaincu que des solutions structurelles au problème de la sécurité à Bruxelles et en Belgique n'ont pas été recherchées de manière efficace.

Selon lui, il ne suffit pas d'étoffer les cadres du parquet et de la police à Bruxelles. En dehors de la ville également, la police manque de personnel à tous les niveaux. M. Bonte craint que le recrutement à Bruxelles n'aggrave le manque de personnel dans les communes et zones de police environnantes.

"Le problème essentiel, la procédure kafkaïenne de sélection et de recrutement des nouveaux policiers, reste entier pour toutes les communes", estime-t-il.

Il insiste sur une zone de police bruxelloise unifiée pour lutter contre le "chaos administratif" et assurer un flux d'informations plus efficace entre les services d'information fédéraux et le niveau local.

"Jusqu'à aujourd'hui, ni les administrations locales ni les zones de police locales ne reçoivent un aperçu des personnes qui ont reçu l'ordre de quitter le territoire et qui ont fait l'objet d'une détention administrative. Or, les services locaux sont censés faire respecter la loi", a encore dit M. Bonte.