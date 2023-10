European Open - Stefanos et Petros Tsitsipas remportent la finale du double

Les frères Tsitsipas se sont imposés au super jeu décisif 6/7 (5/7), 6-4, 10/8 face à la paire composée de l'Uruguayen Ariel Behar et du Tchèque Adam Pavlasek. Stefanos Tsitsipas remporte le 2e titre de sa carrière en double après celui conquis à Acapulco avec l'Espagnol Feliciano Lopez en 2022. Petros Tsitsipas s'offre lui son premier titre.

En simple, Stefanos Tsitsipas, 7e mondial et tête de série N.1, a été éliminé en demi-finale samedi contre le Français Arthur Fils. Fils, 38e mondial et tête de série N.4, affrontera le Kazakh Alexander Bulbik, 36e mondial et tête de série N.3, en finale dimanche.