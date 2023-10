F1 - GP des États-Unis - F1: Max Verstappen (Red Bull) remporte la course sprint du Grand Prix des États-Unis (2)

Le Néerlandais, qui s'était élancé en pole position, a devancé le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari).

Au lendemain de sa décevante sixième place lors des qualifications du Grand Prix, Verstappen a pris sa revanche samedi en décrochant la pole et la victoire lors de l'avant-dernier sprint de la saison, qu'il a survolé de bout en bout.

Il a d'abord réussi son départ en repoussant bien l'attaque de Leclerc avant le premier virage, avant de creuser l'écart irrémédiablement sur ses poursuivants.

"C'était un peu serré au premier virage, mais on s'est laissé suffisamment de place et après j'ai pu dérouler ma course. Le rythme de la voiture était très bon aujourd'hui et j'en aurai besoin demain (dimanche) en partant de la sixième place car je veux aussi gagner le Grand Prix", a déclaré le Néerlandais.