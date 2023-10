Jupiler Pro League - Le Cercle allonge la série de matches sans victoire de La Gantoise

Au Cercle, Miron Muslic a titularisé Félix Lemaréchal pour la première fois et a préféré en défense Jesper Daland à Edgaras Utkus. Chez les Buffalos, Hein Vanhaezebrouck a retrouvé Hyun-seok Hong et a relancé le duo d'attaque Hugo Cuypers-Gift Orban après un mois.

Énergique, le Cercle a pris l'initiative, mais Paul Nardi n'a pas eu de ballon à capter. Par contre, Warleson a sorti un joli réflexe sur une déviation d'Archie Brown (13e) et a repoussé des frappes à distance de Cuypers (18e) et Andrew Hjulsager (20e). Après ces sept minutes de panique, les Brugeois ont repris leurs esprits mais les tentatives de Da Silva (24e) et d'Yann Gboho (27e) sont passées à côté.

A peine revenus des vestiaires (23 secondes), les Brugeois ont surpris des Gantois endormis: après des coups de tête entre Hugo Siquet et Kevin Denkey, Da Silva a récupéré le ballon. Grâce à un une-deux avec Thibo Somers, le Portugais a traversé l'arrière-garde gantoise pour marquer son deuxième but de la saison (46e, 1-0).

Pour éviter un quatrième match de championnat sans victoire, les Buffalos devaient se ressaisir et leur coach a effectué quatre changements d'un coup (64e). Cette correction de trajectoire n'a pas inspiré les Gantois, qui se sont contentes d'une mêlée devant Warleson (66e).Pire encore: Gand a perdu son milieu Gandelman suite à un tacle appuyé sur Daland (76e). Le Cercle était bien lancé et Denkey a inscrit son 9e but, consolidant son leadership au classement des buteurs (90e+8, 2-0).