Le dirigeant australien rencontrera Xi Jinping en Chine en novembre

Le Premier ministre Anthony Albanese, qui avait annoncé en septembre cette visite en Chine, a décidé d'effectuer ce voyage du 4 au 7 novembre, après que la Chine a levé ses surtaxes sur le vin australien.

"J'ai hâte de me rendre en Chine, une étape importante pour garantir des relations stables et productives", a déclaré M. Albanese dans un communiqué. "Je me félicite des progrès que nous avons accomplis pour que les produits australiens, y compris le vin australien, reviennent sur le marché chinois", a ajouté le dirigeant.

Ce premier déplacement d'un Premier ministre australien en Chine depuis 2016 confirme le réchauffement des relations entre Pékin et Canberra après des années de tensions sur des questions politiques et économiques, notamment sur la situation des droits humains en Chine.

Les relations entre les deux pays se sont particulièrement tendues lorsque Canberra a réclamé une enquête internationale sur l'origine du coronavirus, détecté pour la première fois en Chine fin 2019.

En riposte, la Chine avait imposé en 2020 des droits de douane élevés sur des exportations australiennes clés telles que l'orge, le boeuf et le vin, au plus fort d'un conflit diplomatique avec l'ancien gouvernement conservateur de l'Australie. Toutefois, bon nombre de ces barrières ont été lentement levées depuis que le gouvernement australien de centre gauche, élu en mai dernier, a adopté une approche moins conflictuelle.

Des progrès ont également été réalisés sur le plan diplomatique, la Chine ayant accepté début octobre de libérer la journaliste australienne Cheng Lei, détenue depuis plus de trois ans sur des accusations d'espionnage.