Les Belges à l'étranger - Karel Geraerts débute à la tête de Schalke 04 avec une défaite

Les visités avaient fait le trou en première période par Lars Stindl (22e, 1-0) et Igor Matanovic (37e, 2-0). Malgré un triple changement à la mi-temps, Schalke n'a pas trouvé la faille et a même concédé un but contre son camp par Henning Matriciani (75e, 3-0).

Après cette quatrième défaite d'affilée, Schalke est 16e et barragiste avec 7 points, un de plus qu'Osnabruck (17e) et deux d'avance sur Brunswick (18e).