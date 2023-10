Les Belges à l'étranger - L'Atalanta et De Ketelaere renouent avec la victoire, Tielemans à la passe avec Villa

Au classement du championnat italien, l'Atalanta occupe la 6e place avec 16 points. Alors que Genoa pointe au 15e rang avec 8 unités.

En Angleterre, Aston Villa, avec Youri Tielemans dans les dernières minutes (85e), a remporté une large victoire (4-1) face à West Ham dans le cadre de la 9e journée de Premier League.

Les Villans se sont imposés grâce à un doublé de Douglas Luiz (30e, 51e), une tête d'Ollie Watkins (74e) et une frappe de Leon Bailey (89e) sur une passe en profondeur de Tielemans. West Ham a sauvé l'honneur avec une réalisation de Jarrod Bowen (56e).

Avec 19 points, Aston Villa retrouve le top 5 de la première division anglaise. West Ham, 14 unités, occupe la 9e position.

En Allemagne, Augsbourg a signé une belle remontée à Heidenheim, lors de la 8e journée de Bundesliga (2-5). Arne Engels est monté pour les vingt dernières minutes (70e).

Les locaux ont d'abord pris une double avance via Tim Kleindienst (17e) et Jan-Niklas Beste (18e). Après la demi-heure de jeu, les Fuggerstadter ont complètement inversé le scénario avec trois buts en douze minutes. Phillip Tietz (31e), Mads Pedersen (41e) et Ermedin Demirovic (43e) ont permis à Augsbourg de reprendre l'avantage. Après la pause, Felix Uduokhai (64e) et Elvis Rexhbecaj (88e) ont conclu le dossier.

Grâce à cette victoire, Augsbourg, 8 points et 10e du championnat allemand, dépasse son adversaire du jour qui compte une unité de moins.