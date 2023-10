Madonna confirme une nouvelle fois son statut de "reine de la pop" au Sportpaleis

La méga-star de la pop américaine a lancé la semaine dernière à Londres une grande tournée en Europe et Amérique du Nord. Intitulée "Celebration Tour", elle retrace les 40 ans de carrière de Madonna.

Le concert était donc l'occasion de danser au son des plus grands succès de la chanteuse, de "Holiday" qui l'a révélée en 1983 à "Like A Prayer", en passant par "Get Into The Groove".

Trois mois et demi après son passage en soins intensifs pour une infection bactérienne, Madonna n'a pas lésiné sur les moyens pour en mettre plein les yeux au public, soignant tant la scénographie et les costumes que les chorégraphies.

Un deuxième concert de l'artiste est prévu ce dimanche dans la même salle.