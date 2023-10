Seul bassin belge pour les sports en eaux vives, le centre Campana a été inauguré dimanche

Du nom de l'une des petites îles formées sur l'Ourthe, le centre Campana permet la pratique de nombreux sports de pagaies, comme le kayak de rivière ou slalom, le freestyle, le kayak-polo, le rafting ou encore le SUP (Stand Up Paddle). Le bâtiment, construit en 1969, a longtemps servi de centre d'accueil pour les stages ADEPS, jusqu'en 2019 lorsque l'administration des sports francophones a décidé de fermer les installations.

Les inondations de l'Ourthe en 2021 ont encore un peu plus rendu les lieux désaffectés. "Mais à quelque chose malheur est bon", a déclaré dans son discours d'inauguration Philippe Fourneau, président de la fédération francophone de canoë-kayak (FFC). "L'arrêt des activités de l'ADEPS a permis à notre fédération de devenir propriétaire des lieux, de les rénover et ainsi pouvoir disposer depuis le 15 mai de locaux adaptés à nos besoins."

Des activités d'initiation, de perfectionnement et d'entraînement y sont désormais proposées, ainsi que de la formation des cadres." Les financements issus de la fédération Wallonie-Bruxelles, des assurances et de l'université de Liège ont permis de rendre l'outil à nouveau disponible pour les 18 clubs francophones de la fédération francophone de canoë-kayak (FFC) et de leurs quelque 900 adhérents.

Outre la FFC et l'université de Liège, le club du MAVA, créé en 1915, est le 3e acteur du centre, héritant d'un 2e bâtiment de l'ADEPS, érigé en 1989 et également rénové à la suite des inondations de 2021.