Superprestige - Eli Iserbyt s'impose en ouverture à Overijse, Fem van Empel lauréate chez les dames

Thibau Nys (Baloise Trek Lions) a failli renverser le classement dans le dernier tour, mais il a chuté après un dépassement osé par l'intérieur sur Iserbyt, vainqueur le jour de son 26e anniversaire. Cette manœuvre risquée a condamné la course du fils de 'Mister Superprestige', et Thibau Nys a terminé 4e une semaine après sa victoire sur la première manche de la Coupe du monde aux États-Unis.

Derrière Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout a coupé la ligne pour un doublé de l'équipe Pauwels Sauzen-Bingoal. Le Néerlandais Lars Van der Haar (Baloise Trek Lions) a pris la 3e place devant son coéquipier Nys. Gerben Kuypers (Circus Reuz-Technord) a fini 6e, Laurens Sweeck (Crelan-Corendon) 8e et Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) 10e.

Chez les dames, la victoire est revenue à la Néerlandaise Fem van Empel. La championne du monde du monde s'est imposée en solitaire devant ses compatriotes Ceylin del Carmen Alvarado et Inge van der Heijden pour signer sa 3e victoire de la saison après Beringen et Waterloo. Laura Verdonschot termine 10e et meilleure Belge devant Sanne Cant, 11e, et Marion Norbert Riberolle, 12e.

La deuxième des huit manches du Superprestige, le plus vieux critérium de régularité en cyclocross, aura lieu le samedi 28 octobre prochain à Ruddervoorde.