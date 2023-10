Superprestige Overijse - Une 40e victoire pour Iserbyt le jour de ses 26 ans: "J'ai senti que Nys allait tomber"

En fin de course, Iserbyt et Nys étaient au coude-à-coude. "Je savais que Nys allait tenter une attaque dans le dernier tour. Finalement, il l'a fait sur un passage particulièrement technique. Quand il m'a dépassé, j'ai senti qu'il allait tomber, je me suis donc un peu retenu. Et comme prévu, il a chuté et j'ai pu le dépasser et gagner le jour de mon anniversaire", a expliqué Iserbyt.

En début de course, le jubilaire a très vite commencé à attaquer. "Je me sentais plutôt bien jusqu'à ce qu'il commence à pleuvoir. Malgré un changement de pneus, c'est resté glissant et compliqué. Certains coureurs sont plus forts techniquement, comme Michael Vanthourenhout qui gère bien ce genre de terrain", a-t-il conclu.