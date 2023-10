Volker Bertelmann sacré "Film Composer of the Year" lors du festival du film de Gand

Volker Bertelmann a été récompensé pour les bandes originales des films "War Sailor", "Memory Of Water" et "À l'Ouest, rien de nouveau".

Six compositeurs étaient en lice cette année pour ce prix très convoité.

Volker Bertelmann avait déjà été nommé en 2017 pour la bande originale de "Lion", qu'il a composée en collaboration avec Dustin O'Halloran, puis en 2018 pour la musique des mini-séries "Patrick Melrose" et "Gunpowder".

Le compositeur a remporté plusieurs prix en 2023, notamment lors des cérémonies des Oscars et des Bafta, pour la musique du long-métrage "À l'Ouest, rien de nouveau".

Nicholas Britell a quant à lui été désigné "Television Composer of the Year" pour la deuxième fois consécutive et la troisième fois au total. Il s'agit également de son sixième "World Soundtrack Award" toutes catégories confondues.

Le morceau "Your personal trash man can" issu de la cinquième saison de "The Marvelous Mrs. Maisel' a obtenu le titre de "Best Original Song", devenant la première chanson d'une série à recevoir ce prix.

Simon Franglen a quant à lui reçu le "Discovery of the Year Award", tandis qu'Amelia Warner a été récompensée par le "Public Choice Award".