WTA Monastir - Premier titre en simple de l'année pour Mertens: "Des difficultés à trouver les mots"

"Je suis très heureuse de ce titre", a-t-elle confié après sa victoire. 'C'est une chose de remporter un titre, mais c'en est une autre de le gagner une nouvelle fois, pour la deuxième année d'affilée. Cela rend les choses encore plus spéciales. Et c'est super de clore la saison de cette manière, d'avoir pu remporter mon dernier match de simple. J'ai même des difficultés à trouver les mots."

Il s'agit du premier titre en simple de l'année - et du huitième de la carrière - d'Elise Mertens, qui avait atteint les demi-finales au tournoi WTA 250 de Monterrey, début mars, et les huitièmes de finale à Roland Garros. La N.1 belge n'a pas perdu un set de toute la semaine en Tunisie, après avoir été menée 5-1, mardi, dans son match du premier tour contre la jeune Philippine Alexandra Eala (WTA 196), 18 ans, issue des qualifications.

"J'ai réussi à retrouver les bonnes sensations de l'an dernier", a-t-elle poursuivi. "Je ne m'attendais d'ailleurs pas à ce que cela se passe si bien aujourd'hui. J'étais assez tendue en début de match. Le premier set était assez décousu, avec des hauts et des bas. Il y avait du vent également, ce qui ne facilitait pas les choses, mais par la suite, tout s'est mis en place et j'ai vraiment pratiqué du bon tennis. J'ai commis nettement moins de fautes, ramené toutes les balles que je pouvais, joué vers l'avant, et tout a bien fonctionné."