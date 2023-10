WTA Nanchang - Katerina Siniakova remporte une finale marathon contre Marie Bouzkova

La Tchèque Katerina Siniakova s'est adjugée le tournoi de tennis WTA 250 de Nanchang, joué sur surface dure et doté de 259.303 dollars. Siniakova, 60e mondiale, s'est imposée en trois sets 1-6, 7-6 (7/5), 7-6 (7/4) au bout de 3 heures et 33 minutes contre sa compatriote Marie Bouzkova, 29e mondiale et tête de série N.3, en finale dimanche en Chine.