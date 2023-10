Élections en Argentine - Argentine: le ministre de l'Économie Massa et l'ultralibéral Milei au second tour

Sergio Massa, 51 ans, candidat du bloc gouvernemental (centre-gauche) a surmonté le handicap d'une économie en souffrance, pour arriver en tête avec 35,9% des voix.

Il devance Javier Milei, 53 ans, avec 30,5%, qui confirme sa percée depuis son irruption sur la scène politique il y a deux ans, selon les chiffres de l'Autorité électorale, avec 76% des votes décomptés.

Ils disputeront un second tour le 19 novembre, en vue d'une investiture le 10 décembre.

La candidate de l'alliance d'opposition (centre-droit) Patricia Bullrich, une ex-ministre de la Sécurité et protégée de l'ancien président libéral Mauricio Macri (2015-2019), est distancée, avec 23,6% des voix.

Les sondages, qui par le passé avaient sous-estimé l'ascension de Javier Milei, l'avaient ces dernières semaines placé en tête des intentions de vote, devançant Sergio Massa.

Les Argentins ont voté dans un climat d'incertitude et d'inquiétude, comme rarement depuis le retour de la démocratie il y a 40 ans, sur fond d'endettement chronique et d'inflation désormais parmi les plus élevées au monde.