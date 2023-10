La science-fiction à l'honneur de la 43e édition du festival Anima

"S'inspirant des tendances contemporaines, Anima 2024 consacrera un grand focus à la science-fiction dans l'animation, avec de nombreuses nouveautés, tant en long qu'en court métrage, mais aussi en rediffusant certains films iconiques de ce genre", indiquent les organisateurs. Une grande rétrospective de quelques classiques sera ainsi organisée à la Cinematek.

Le festival bruxellois, qui se déroule depuis 2007 au Flagey, investira cette année également un nouveau lieu: le théâtre Marni. Situé de l'autre côté de la Place Flagey, l'institution accueillera une trentaine de séances supplémentaires.

Au total, plus de 120 séances de films d'animation pour enfants et adultes seront proposées pendant 10 jours durant le congé de détente (Carnaval). Plusieurs "événements festifs et joyeux" rythmeront par ailleurs le festival, avec cette année une plaine de jeux numérique, "où toute la famille pourra s'essayer aux nouvelles technologies du cinéma d'animation en s'amusant", font valoir les organisateurs.

Le festival Anima attire chaque année quelque 40.000 personnes. Son palmarès est qualifiant pour la course à l'Oscar du meilleur court métrage d'animation. Les films sélectionnés seront annoncés le 1er décembre.