Les Belgian Red Daemons en route pour le European Cyber Security Challenge en Norvège

Cette édition de l'ECSC représente la sixième participation de la Belgique à l'évènement. Les membres de l'équipe ont été sélectionnés parmi les vainqueurs de la version belge du concours, le Cyber Security Challenge Belgium (CSCBE), qui s'est déroulé au mois de mars dernier. Ces dix jeunes talents seront emmenés par des experts du CCB et de Nviso, une entreprise belge spécialiste de la cybersécurité.

Lors de l'évènement, les participants devront notamment relever des défis liés à la sécurité sur internet et la sécurité mobile, résoudre des énigmes cryptographiques, ou encore s'affronter dans le domaine de la "rétro-ingénierie", qui consiste à étudier des programmes informatiques pour déterminer la manière dont ils ont été conçus. Chaque défi réussi leur permettra d'accumuler des points, et ainsi de s'élever dans le classement final du concours.

"La collaboration du CCB et de Nviso à l'organisation de la présence belge à l'ESCS est un bel exemple d'une coopération réussie entre les secteurs public et privé", note le directeur général du CCB Miguel De Bruycker. "La demande de professionnels qualifiés dans ce domaine étant en hausse, de tels évènements constituent un tremplin essentiel pour les aspirants à la cybersécurité, les aidant à acquérir les compétences nécessaires pour se défendre contre les cybermenaces actuelles et futures."