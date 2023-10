Les étudiants louvanistes prennent encore de l'avance pour la 2e étape du Solar Challenge

Les 38 équipes participantes doivent parcourir un trajet de 3.021 kilomètres à travers l'arrière-pays australien, depuis Darwin au nord jusqu'à Adélaïde, au sud. Après les qualifications samedi, les Belges ont pu démarrer à la deuxième place pour la première étape de dimanche. Ils ont rapidement dépassé l'équipe allemande d'Aix-la-Chapelle, partie première, se hissant ainsi à la tête du championnat.

Au troisième jour de la course, les Belges de l'"Innoptus Solar Team" ont encore pris de l'avance et sont arrivés à Alice Springs, une ville située à un peu moins de 1.500 km de Darwin. L'équipe néerlandaise de Twente, à la seconde place, a parcouru 67 kilomètres de moins. En troisième position, arrive également une équipe des Pays-Bas, originaire de Delft cette fois, avec 80 km parcourus de moins que les Belges.

Les participants doivent parcourir le plus grand nombre de kilomètres possible chaque jour, jusqu'au signal final à 17h00, heure locale. Ils dorment dans des tentes ou dans des campings à l'endroit où ils arrivent et repartent de là le lendemain. L'Innoptus Solar Team arriver à destination jeudi.