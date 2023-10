Météo - De la pluie pour lundi

Le thermomètre affichera 11°C sur les hauteurs de l'Ardenne tandis que la plaine bénéficiera de 15°C. Il faudra bien tenir son parapluie alors que des rafales allant jusqu'à 50 km/h sont attendues au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Le vent soufflera modérément sur le reste du pays.

Point d'étoiles dans le ciel lundi soir, un épais manteau nuageux s'étendant sur la Belgique, toujours touchée par la pluie. Le temps deviendra plus sec en fin de soirée à partir de la frontière française où des éclaircies apparaîtront timidement. Le vent restera modéré à parfois assez fort, avec des rafales attendues jusqu'à 50 ou 60 km/h sur l'est. Le mercure oscillera entre 8 et 11°C.

Le sud-ouest se réveillera mouillé mardi matin, avant le retour d'un temps plus sec et d'éclaircies dans l'après-midi. Les températures ne changeront guère, avec 10 à 15°C prévus. Le vent restera modéré sauf à la Côte où les rafales pourront atteindre 50 km/h. Pendant la nuit, 6 à 9°C sont attendus

Mercredi rimera avec pluie, alors qu'une perturbation active devrait rester sur le pays jusqu'en soirée. Il fera entre 9 et 14°C, sous un vent faible à modéré. La Lorraine belge devra s'accrocher, avec des rafales de 60 km/h encore attendues.