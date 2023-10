Mission économique en Australie - L'expertise belge au service de la construction d'une nouvelle station de métro à Sydney

Le défi est conséquent alors que cette infrastructure complexe prend forme dans un quartier déjà très urbanisé de la ville de 5 millions d'habitants, à proximité immédiate des quais de ferrys, et dans un lieu culturellement très significatif pour les Aborigènes d'Australie.

"Des sociétés ont d'abord foré le tunnel et créé une sorte de grande boite vide en béton, qu'ils nous ont transmise. Après quoi nous avons mené les études détaillées, assuré la coordination, et installé tous les locaux techniques", décrit M. Sironval. "Nous apportons notre savoir-faire belge avec l'aide de nos collègues de Watpac qui connaissent le marché local et y ont accès", poursuit-il.

A Barangaroo, les Belges de Besix ont aussi dû tenir compte du riche héritage aborigène du lieu. Des représentants de ces propriétaires traditionnels ont accueilli la princesse Astrid, et la ministre des Affaires étrangères belges, Hadja Lahbib, à Barangaroo avec une "cérémonie de la fumée", durant laquelle des plantes natives sont embrasées pour générer de la fumée, accompagnée de chants. Une cérémonie d'accueil "Bienvenue au pays" (Welcome to country, en anglais) a aussi été menée en ouverture de la visite royale.