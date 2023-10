Mouvement de grève chez Signaroute, le leader de la signalisation routière en Wallonie

Les ouvriers de l'entreprise Signaroute, basée à Andenne, ont interrompu le travail lundi matin pour protester contre le non-respect des horaires et des barèmes sectoriels.

"Nous protestons contre les pratiques de l'entreprise en matière de publication des horaires et le non-respect des barèmes sectoriels. Les travailleurs sont confrontés à des conditions de travail de plus en plus insatisfaisantes, ce qui a conduit à cette action de protestation", commente le secrétaire régional Jonathan Hubert.

Le représentant syndical pointe du doigt le non-respect des barèmes sectoriels et explique que les horaires de travail devraient être publiés au moins cinq jours à l'avance, permettant aux travailleurs de planifier leur vie quotidienne, alors qu'ils sont en réalité communiqués douze heures avant la prestation.

"Les ouvriers ont pris la décision de demander une application stricte de la loi et de faire valoir leurs droits en vertu de la législation du travail. Ils sont déterminés à faire respecter leurs droits et à améliorer leurs conditions de travail", conclut-il.

D'autres actions "surprises" pourraient être menées dans les prochains jours.