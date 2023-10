Skate America - Victoire et record personnel pour Loena Hendrickx: "Cela signifie énormément pour moi"

La patineuse d'Arendonk a reçu 145.36 points pour son programme libre, après un score de 75.92 points lors du programme court, pour devancer l'Américaine Isabeau Levito, 2e avec 208,15 points et l'Estonienne Niina Petrokina, 3e avec 194,55 points.

"Cela signifie énormément pour moi. J'ai travaillé très dur ces dernières semaines et je peux profiter du résultat. Néanmoins, je reste concentrée sur les championnats d'Europe. Le Grand Prix est pour moi un moyen de m'habituer à la compétition. Je n'avais pas de grandes attentes en venant ici", a déclaré Hendrickx.

Les championnats d'Europe auront lieu du 8 au 14 janvier à Kaunas en Lituanie

"Mijn focus ligt dit seizoen voorlopig op de Europese kampioenschappen", zegt Loena Hendrickx. Met een persoonlijke topscore van 221,28 punten heeft ze zondag de Skate America, de eerste Grand Prix van het seizoen, gewonnen in Allen, in de Amerikaanse staat Texas. "De Grand Prix is voor mij een manier om aan wedstrijden te wennen. Ik ben zonder grote verwachtingen naar deze wedstrijd gekomen", aldus Hendrickx.

Toch is ze bijzonder ingenomen met de prestatie die ze neergezet heeft. "Dit betekent heel veel voor mij. Ik heb hier de afgelopen weken heel hard aan gewerkt. Dit is het resultaat, ik heb ervan genoten", aldus Hendrickx. Op een internationaal podium scoorde ze nimmer hoger. Tijdens Belgische kampioenschappen, in 2021 in Heverlee, was Hendrickx wel al tot een hogere score van 223,08 gekomen. Bij internationale wedstrijden blijft die topwaardering echter buiten beschouwing.

De Europese kampioenschappen worden van 8 tot 14 januari in het Litouwse Kaunas gehouden.