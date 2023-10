Un exercice militaire entraîne davantage de vols dans la région de Saint-Hubert

Baptisé "Green Hill", il implique également des avions de combat F-16 des bases de Florennes et de Kleine-Brogel (Limbourg) ainsi que des appareils d'entraînement Siai Marchetti SF-260 du 1er wing de Beauvechain et des météorologues de la composante Air "afin de rendre la formation des élèves belges, néerlandais et luxembourgeois aussi réaliste que possible", a précisé la Défense sur les réseaux sociaux.

L'exercice vise à donner à de jeunes JTAC - des spécialistes qui guident les avions de combat pour fournir un appui aérien rapproché aux troupes terrestres - l'opportunité de convertir leurs connaissances théoriques de base en une première expérience pratique, a-t-on précisé de même source.

Cela entraîne une augmentation de l'activité aérienne dans la région, entre 8h00 et 18h00. Les vols auront également lieu ces lundi et mardi après la tombée de la nuit. Ces vols de nuit font partie du programme de vols standards des unités de combat F-16.

En principe, les F-16 opéreront à partir de 10.000 pieds (soit 3.000 mètres) d'altitude, mais des exercices tactiques de vol à basse altitude ne sont pas exclus, a prévenu la Défense.