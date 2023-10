Une villa inhabitable après un incendie dans le Tournaisis

Un témoin, qui avait repéré un important dégagement de fumée issu de la toiture de cette maison, a alerté les pompiers. A l'arrivée des premiers secours, les occupants, un couple et un enfant, étaient sortis du bâtiment en flammes. Personne n'a été blessé, ni intoxiqué.

"L'incendie s'est déclaré dans une villa à quatre façades. Ce bâtiment comprenait un rez-de-chaussée et des combles, non-aménagés, en sous-toiture. A notre arrivée, c'est la partie haute du bâtiment qui était en feu", indique le capitaine Mathieu Delneste qui a dirigé l'intervention. Malgré les importants moyens en hommes et en matériel qui sont intervenus, les dégâts sont conséquents. Le premier étage a été détruit par les flammes et le rez-de-chaussée a subi des dégâts dus à l'eau et la fumée. L'alimentation électrique ayant été coupée, le bâtiment n'est plus habitable. Les occupants devront être relogés. On ignore pour l'instant les causes de cet incendie. Les pompiers sont restés sur place jusqu'à 03h30.