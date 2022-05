1er-mai: incidents à Paris, arrestations à Istanbul

Avec l'inflation, les revendications pour le pouvoir d'achat ont été au coeur des traditionnelles manifestations du 1er-mai dimanche à travers le monde qui ont été marquées par des incidents en France et des arrestations en Turquie.

Incidents à Paris

A Paris, de nombreux accrochages ont opposé les forces de police à des groupes très mobiles de jeunes vêtus de noir.

Selon un journaliste de l'AFP, une vingtaine d'enseignes, en majorité des McDonald's, assureurs, agences immobilières ou banques, ont été endommagées et une voiture fracturée. Ils ont aussi lancé des projectiles sur les policiers, qui ont tenté de les disperser à l'aide de lacrymogènes. Huit pompiers ont été blessés, selon le ministre de l'Intérieur.

Partout en France, une centaine de milliers de personnes ont défilé, le plus souvent sans incident, dans un contexte très politisé après la réélection le 24 avril du président Emmanuel Macron, face à la candidate d'extrême droite Marine Le Pen.

Nombreuses arrestations à Istanbul

Des dizaines de personnes ont été arrêtées à Istanbul, six jours après les condamnations du mécène Osman Kavala et de sept membres de la société civile accusés d'avoir voulu renverser le régime.

Les services du gouverneur ont fait état de l'interpellation de 164 personnes qui voulaient rejoindre la célèbre place Taksim, épicentre des grandes protestations anti-gouvernementales de 2013, fermée au trafic et aux défilés.

Huées pour le président sud-africain

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a quitté précipitamment les célébrations du 1er mai après que des mineurs en colère ont envahi la scène sur laquelle il devait s'exprimer au stade Royal Bafokeng de Rustenberg (nord). Les protestaires, qui scandaient "Cyril doit partir", exigaient une augmentation des salaires.

Appels à la démission pour le président srilankais

Au Sri Lanka, touchée par une violente crise économique, l'opposition a demandé à l'unisson la démission du président Gotabaya Rajapaksa, lors de rassemblements massifs.

"Go home Gota", ont scandé des dizaines de milliers de militants à Colombo.

Des mois de pannes d'électricité, une inflation galopante et de graves pénuries de nourriture, de carburant et de produits pharmaceutiques ont suscité de nombreuses manifestations anti-Rajapaksa depuis mi-mars.

Pouvoir d'achat, mot d'ordre à Athènes

Des milliers de personnes ont manifesté à Athènes, réclamant davantage de mesures de soutien du pouvoir d'achat, face à l'inflation qui a atteint 9,4% en avril en Grèce.

Si le salaire minimum a été augmenté ce 1er mai de 50 euros, à 713 euros mensuel, cette mesure est jugée insuffisante par les syndicats, qui réclament 825 euros.

... à Madrid

A Madrid, ils étaient environ 10.000 manifestants, selon un porte-parole du gouvernement, à défiler pour réclamer des hausses de salaires et des mesures face à l'inflation. Une grande bannière affirmait: "1er mai. La solution: augmenter les salaires, contenir les prix et élargir l'égalité."

D'autres manifestations ont eu lieu à travers l'Espagne et en Andorre, où la hausse du coût de la vie, du prix des logements et la perte du pouvoir d'achat ont été là aussi au centre des revendications.

... et en Argentine

Deux rassemblements ont eu lieu à Buenos Aires: un premier à l'initiative d'un groupe péroniste proche du pouvoir qui a affiché son soutien à la politique actuelle, tout en plaidant pour un accent social plus prononcé face à l'inflation.

L'autre était à l'initiative d'organisations à la gauche du pouvoir pour dire non au remboursement de la dette envers le Fonds monétaire international (FMI), exiger un virage social radical et de meilleurs salaires.

... et au Honduras

Au Honduras, de manière inédite, la présidente Xiomara Castro au pouvoir depuis bientôt 100 jours a participé à une marche de plusieurs milliers de travailleurs à San Pedro Sula, à 180 km au nord de la capitale Tegucigalpa.

La foule a scandé son nom et brûlé l'effigie de son prédécesseur Juan Orlando Hernández, extradé le 21 avril aux Etats-Unis pour répondre de trafic de drogue après huit ans à la tête du pays.

Travailler pour la paix" en Italie

En Italie, les principales confédérations syndicales avaient appelé à un rassemblement à Assise (centre), ville de Saint-François, patron de l’Italie, sur le thème "Au travail pour la paix" dans le contexte de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. "Nous devons absolument œuvrer à mettre fin à cette guerre absurde, voulue par Poutine", a déclaré le leader du syndicat Cgil, Maurizio Landini, devant plusieurs centaines de militants.

Jet d'oeuf à Berlin

La maire de Berlin, Franziska Giffey, prononçait un discours lors d'un rassemblement à Berlin, réunissant 7.500 personnes selon les médias, lorsqu'un manifestant lui a jeté un œuf. Son service de sécurité a pu la protéger avec un parapluie.

Ailleurs

Plusieurs milliers de personnes ont aussi défilé à Londres, à l'appel de syndicats et d'organisations environnementales ou sociétales, comme Black Lives Matter (Les vies noires comptent).

A Cuba, à l'appel du gouvernement, des centaines de milliers de Cubains, portant des masques, ont défilé dans les principales villes, au moment où l'île est confrontée à de graves pénuries et une hausse des prix. Après deux ans de confinement lié à la pandémie de Covid-19, le gouvernement communiste avait appelé les travailleurs à participer à ces défilés, organisant des transports par autocar. Le rassemblement s'est déroulé à La Havane en présence du président Miguel Diaz-Canel et du leader révolutionnaire Raul Castro.

Au Chili, trois personnes ont été blessées par balles et deux arrêtées lors de violents affrontements à Santiago. Des manifestants sont entrés dans des commerces et se sont confrontés à des commerçants, qui ont fait usage d'armes à feu, faisant trois blessés, "deux femmes et un homme", selon Enrique Monrás, chef de la police nationale.