Foule arc-en-ciel à Londres pour la Marche des fiertés

Peinture ou paillettes sur le visage, drapeaux arc-en ciel à foison: une foule colorée a défilé dans les rues de Londres samedi pour célébrer la communauté LGBT+, première marche des fiertés depuis le début de la pandémie.

Plus d'un million de personnes et quelque 600 groupes LGBT+ sont attendus pour participer à ce que les organisateurs qualifient d"'événement le plus grand et le plus inclusif de l'histoire".

Le défilé parti de Hyde Park à la mi-journée pour arriver à Whitehall, dans le coeur de Londres, rend hommage à la première marche organisée au Royaume-Uni en 1972, il y a cinquante ans.

Des artistes dont la chanteuse pop américaine Ava Max et la gagnante de l'Eurovision 2018 Netta doivent se produire sur quatre scènes du centre de Londres.

Mohammed Nazir, 24 ans, membre du groupe Rainbows Across Borders, a déclaré dédier cette marche à ceux qui sont forcés de cacher encore leur sexualité. Cette marche "est une question d'affirmation de soi, de dignité et d'égalité (..) un mouvement où nous nous battons toujours pour nos droits", a-t-il dit à l'agence PA.

"Nous marchons aujourd'hui pour un monde plus ouvert, inclusif", a déclaré le maire de Londres Sadiq Khan, qui a posé pour les photographes aux côtés d'une personne travestie en reine.

"Nous marchons aujourd'hui pour ceux qui se trouvent à Oslo", a-t-il ajouté en référence à la fusillade mortelle près d'un bar gay de la capitale norvégienne le week-end dernier, qui a conduit à repousser la marche des fiertés à Oslo.

Alors que 1.235 cas de variole du singe étaient recensés au Royaume-Uni jeudi dont l'"écrasante majorité" sont des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, des responsables de la santé publique ont exhorté les gens à ne pas se rendre à la Marche s'ils présentent des symptômes de la maladie, tels que des boutons.

"Merci de ne pas y assister si vous avez des symptômes de la variole du singe ou si vous ne vous sentez pas bien. Si vous avez une éruption cutanée ou des cloques, restez à la maison, appelez une clinique de santé sexuelle et faites-vous tester", a déclaré Wendi Shepherd, chargée de surveiller la variole du singe à l'Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA).