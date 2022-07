SNCF: la grève perturbe les départs en vacances, les salariés obtiennent une augmentation

La direction de la SNCF a accordé mercredi une augmentation à ses salariés, qui s'étaient mobilisés en nombre pour une grève qui a perturbé les départs en vacances.

A l'issue d'une table ronde avec la direction, l'UNSA, deuxième syndicat de l'opérateur, a salué des "mesures encourageantes", qui devront être revues en fin d'année à l'aune de l'inflation, a indiqué à l'AFP son secrétaire général Didier Mathis.

La direction de la SNCF va notamment mettre en place une augmentation générale des salaires de 1,4%, accompagnée d'une prime de 400 euros pour tous les agents et d'une augmentation de 100 euros sur une gratification de vacances.

Au total, l'augmentation sera de 3,7% pour les petits salaires et 2,2% pour les cadres, soit une médiane de 3,1% (la moitié est augmentée de moins de 3,1%, la moitié de plus).

"Le compte n'y est pas", a protesté de son côté la fédération SUD-Rail, assurant dans un communiqué qu'elle ne se "résignera pas à valider un énième recul du pouvoir d'achat des salarié-e-s de la SNCF".

Troisième syndicat du groupe, SUD a appelé à une "riposte dans la durée", demandant "une compensation intégrale de l'inflation et la juste rémunération des efforts consentis au quotidien notamment dans cette période de reprise forte du trafic".

- Voyageurs prévoyants -

Alors que le rail s'apprête à vivre un été de fréquentation record après deux années marquées par la pandémie de Covid-19, les quatre syndicats représentatifs de la SNCF - CGT, Unsa, SUD-Rail et CFDT - avaient appelé à faire grève mercredi pour réclamer des hausses de salaires face à une inflation galopante.

Côté TGV, 3 trains sur 5 circulaient sur l'axe Est, 3 trains sur 4 sur les axes Nord et Atlantique et 4 trains sur 5 sur l'axe Sud-Est, selon SNCF Voyageurs. Deux Ouigo sur trois devraient être maintenus. Le trafic local en Ile-de-France était également très perturbé.

A Bordeaux, les voyageurs ont été prévoyants et le hall de la gare Saint-Jean était clairsemé vers 15h.

"Vu le nombre de trains supprimés c'est assez calme", expliquait un agent de la SNCF désœuvré à l'entrée de la gare: "Peu de gens dont les trains sont annulés se sont déplacés car il y a des lignes qui sont complètement à l'arrêt aujourd'hui. En général, c'est remboursement et départ le lendemain".

Chaymae Maazouzi devait prendre le TER pour Pau mais son train a été supprimé. "Au guichet on me proposait un bus à 17H00 mais depuis j'ai trouvé un covoiturage", explique la jeune femme, tongs aux pieds.

Tous les clients dont les trajets ont été annulés ont normalement été prévenus par SMS ou par courriel.

En cas de train supprimé, "il ne faut pas se faire rembourser et racheter un autre billet, qui sera au prix d'aujourd'hui et donc plus cher, mais il faut faire un échange: le billet sera au même prix que celui que vous aviez payé initialement, sans surcoût", a précisé la SNCF à l'AFP.

- Colère -

A Nantes, sur 507 trains interrégionaux qui devaient circuler, seuls 141 sont maintenus, selon la CGT-Cheminots. Sur le parvis de la gare, une quarantaine de syndicalistes de la CGT et de SUD-Rail ont déployé leurs drapeaux.

"Nos salaires sont gelés depuis 2014 et nous demandons d'avancer les négociations annuelles sur nos salaires qui ne sont prévues qu'en 2023", a déclaré à l'AFP Nicolas Boumier, secrétaire de la CGT-Cheminots à Nantes.

Restaurateur en Lozère, Damien, 27 ans, a su lundi soir que ses deux TER pour rejoindre Les Sables-d'Olonne, en Vendée, étaient annulés mercredi.

"J'ai été obligé de faire deux heures de voiture pour Clermont-Ferrand puis de prendre un bus de nuit et rejoindre la gare routière de Nantes", a-t-il raconté. Une fois à la gare: quatre heures d'attente.

Très remonté contre ce mouvement social, il a du mal à cacher sa colère. "On nous demande de privilégier le train, mais comment faire s'il n'y en a pas?", ajoute-t-il affirmant que "la prochaine fois", il prendra sa voiture.

bur-tsz-law-mto-ag-lep-ld/mdz/uh/lum