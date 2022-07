Circulation: pic de 623 km de bouchons, bien moins important qu'il y a un an

Un pic de 623 kilomètres de bouchons a été atteint sur les routes de l'Hexagone samedi, soit presque deux fois moins important que celui de l'an dernier à la même période, alors que la journée de départs en vacances d'été a été classée rouge au niveau national et noire en Auvergne-Rhône-Alpes.

Le 10 juillet 2021, Bison Fûté avait en effet enregistré un total de 1.136,3 kilomètres de perturbations au plus fort de la journée.

Comme attendu, les ralentissements se sont manifestés samedi dès le début de la matinée sur l'A7 en direction du sud où jusqu'à près de 100 kilomètres de circulation en accordéon et de bouchons avaient été relevés en sortie de Lyon, selon Bison Futé. Le temps de parcours sur l'autoroute du Soleil entre le sud de Lyon et Orange a grimpé jusqu'à 03H20 contre 01H35 en temps normal, selon son exploitant Vinci Autoroutes, prévenant que l'axe sera fortement encombré jusqu'à 19h00.

Dans le sens inverse, les automobilistes devaient compter une demi-heure de plus.

Parallèlement, le trafic sur l'A10 était également "dense" depuis Saint-Arnoult (Yvelines) en direction de Bordeaux où il fallait compter entre 01H30 et 01H45 de plus pour joindre la capitale girondine, selon la même source. Bison Fûté, qui avait vendredi recommandé d'éviter le péage de Saint-Arnoult dès 07H00 jusqu'à 12H00 et l'axe Orléans-Tours entre 12H00 et 15H00, a pour sa part relevé jusqu'à une soixantaine de km de bouchons sur cet axe.

A la sortie de Bordeaux, sur l'A63, les vacanciers devaient également patienter autant de temps pour atteindre la frontière espagnole. Ceux venant de Narbonne sur l'A9 devaient mettre 01H15 au lieu des 45 minutes habituels, note encore Vinci. Toujours sur cette autoroute, le temps de parcours entre Orange et Narbonne oscillait entre 03H25 à plus de 04H00 au lieu de 01H40.

Vendredi, journée déjà classée rouge en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes, un pic de 785 km de bouchons a été enregistré en fin d'après-midi.

Au total, le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires s'attend à 12 journées rouges et une journée noire sur la période estivale.

Dimanche, la journée a été classée verte pour les départs.