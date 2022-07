Euro féminin: les Pays-Bas accrochent la Suède malgré les coups du sort

Les Pays-Bas, championnes d'Europe en titre, ont lancé la défense de leur titre à l'Euro, samedi à Sheffield, par un match nul valeureux contre la Suède (1-1), autre favori, se relevant d'une première période cauchemardesque marquée par deux blessures inquiétantes.

Le bal des prétendantes au sacre, le 31 juillet à Wembley, n'avait pas réservé de grande surprise jusqu'à présent avec les victoires initiales de l'Angleterre, la Norvège et l'Allemagne, entre autres, et les amateurs de foot féminin salivaient à l'avance avant le choc annoncé à Bramall Lane.

Si l'ambiance était bien au rendez-vous dans le stade de Sheffield United, rempli de 21.342 spectateurs aux maillots orange et jaune, la rencontre entre deux places fortes du football européen a mis du temps à s'animer.

Les Néerlandaises, vice-championnes du monde et championnes d'Europe en titre, ont peiné à déployer leur jeu face aux vice-championnes olympiques suédoises, plus entreprenantes. Et leur première période s'est révélée cauchemardesque, entre l'ouverture du score rapidement concédée (36e) et, surtout, deux blessures inquiétantes dans sa ligne arrière.

- Groupe indécis -

L'expérimentée gardienne des "Oranje", Sari van Veenendaal, a d'abord dû céder sa place à la quasi-novice Daphne van Domselaar après seulement vingt minutes, incapable de se remettre d'un coup à une épaule.

Puis c'est la défenseure centrale Aniek Nouwen qui a quitté la pelouse, soutenue par l'encadrement médical, après une blessure à la cheville droite. Celle-ci a plié sous le poids de l'attaquante suédoise Lina Hurtig après un duel dans la surface.

Malgré ces coups du sort, les Pays-Bas ont trouvé les ressources mentales et physiques pour recoller au score.

Peu en vue jusqu'alors, l'attaquante star Vivianne Miedema a débordé côté gauche, pressé la défense suédoise et le ballon a rebondi jusque dans les pieds de Jill Roord, efficace face au but de Hedvig Lindahl (52e, 1-1).

Les quatre équipes du groupe C sont à égalité après leurs premiers matches, puisque la Suisse et le Portugal se sont neutralisés 2-2 plus tôt dans la journée. A l'issue du premier tour, une des deux équipes qualifiées affrontera l'équipe de France en quart de finale si les Bleues, qui lancent leur tournoi dimanche contre l'Italie, valident leur billet.