Le sud de l'Europe en proie aux incendies, pic de chaleur dans la péninsule ibérique

Du Portugal à la Grèce, les incendies faisaient rage jeudi dans le sud de l'Europe, terrassé par une vague de chaleur asphyxiante, qui a atteint pour le deuxième jour consécutif le pic des 45 degrés dans la péninsule ibérique.

En Grèce, cette bataille contre les flammes a fait deux morts mercredi lorsqu'un hélicoptère s'est écrasé en mer alors qu'il tentait d'éteindre un feu de forêt dans l'île de Samos, ont annoncé jeudi les garde-côtes.

Au Portugal, dont le centre est ravagé depuis une semaine par des incendies attisés par la chaleur caniculaire, plus de 2.000 pompiers étaient toujours mobilisés pour lutter notamment contre quatre foyers toujours actifs à travers le pays .

La journée de jeudi sera sans doute "la journée la plus grave" en raison "de la hausse des températures" et du "renforcement du vent d'est" et "de la baisse du niveau d'humidité", avait mis en garde le Premier ministre portugais Antonio Costa.

Selon le dernier bilan de la protection civile portugaise, 860 personnes ont été évacuées et une soixantaine de maisons détruites ou endommagées. En une semaine, les feux ont ravagé environ 13.500 hectares, d'après les données disponibles sur le site du système européen d'information sur les incendies de forêt (EFFIS).

En France, les températures élevées compliquaient également la tâche des pompiers luttant depuis mardi en Gironde (sud-ouest) contre deux feux de forêt, qui ont déjà brûlé 4.200 hectares.

Près de la touristique dune du Pilat, dont l'accès a été fermé "jusqu'à nouvel ordre", le vent tournant a entraîné jeudi après-midi l'évacuation de 4.000 habitants, non loin de la station balnéaire d'Arcachon.

Par crainte d'autres départs de feux, les lancers de feux d'artifice, privés ou publics, qui ont traditionnellement lieu à l'occasion de la fête nationale du 14-Juillet ont été interdits jusqu'à lundi soir en Gironde et dans le département voisin des Landes.

En Espagne, l'incendie le plus inquiétant a déjà dévasté au moins 4.000 hectares dans une zone montagneuse à cheval sur les régions d'Estrémadure et de Castille-et-Léon, non loin du Portugal.

Plusieurs incendies de moindre importance se sont déclarés en Italie ou en Croatie, selon le système européen Copernicus.

- températures suffocantes -

Dans la péninsule ibérique, confrontée depuis plusieurs jours à des températures suffocantes, le thermomètre a atteint pour le deuxième jour consécutif des valeurs extrêmes, avec un pic de 45°C enregistré à 17H00 (15H00 GMT) près d'Avila, dans le centre-ouest.

Mercredi, un maximum de 45,6°C avait été enregistré en Andalousie (sud), selon l'agence météorologique, qui a placé la quasi totalité du pays en état d'alerte, avec un niveau de vigilance maximal pour plusieurs régions du centre, du sud et de l'ouest.

Au Portugal, un pic à 46,3°C a même été enregistré mercredi dans le centre du pays.

En France, les autorités ont placé 11 départements en vigilance canicule, avec des pointes à 39 ou 40 degrés encore attendues par endroit vendredi, depuis les plaines du Sud-Ouest jusqu'à la Provence (sud-est).

L'intensité de cette seconde vague de chaleur en un mois dans le pays, qui devrait perdurer jusqu'en milieu de semaine prochaine, pourrait être "équivalente" à la canicule meurtrière d'août 2003 (avec près de 19.500 morts en France), a relevé Matthieu Sorel, climatologue à Météo-France.

Le chef des pompiers, Grégory Allione, a lui appelé à un renforcement urgent du système français de lutte contre les incendies, menacé d'être débordé par le réchauffement climatique.

"Il va falloir s'équiper encore plus" car le dispositif pourrait craquer "si on devait être soumis à plusieurs gros départs de feu en même temps sur le territoire", a-t-il dit à l'AFP.

Cette intense vague de chaleur devrait toucher dans les jours à venir d'autres parties d'Europe occidentale ou centrale, comme le Royaume-Uni, où l'agence météo (Met Office) attend des températures supérieures à 35 degrés à partir de dimanche.

Dans ce contexte, le maire de Londres Sadiq Khan a décrété un plan d'urgence "températures extrêmes" pour venir en aide aux SDF, y compris en leur distribuant de l'eau et de la crème solaire tandis que la fédération de syndicats TUC a appelé à interdire de travailler si la température intérieure dépasse les 30 degrés.

Cette vague de chaleur est la deuxième en à peine un mois en Europe. La multiplication de ces phénomènes est une conséquence directe du réchauffement climatique selon les scientifiques, les émissions de gaz à effet de serre augmentant à la fois leur intensité, leur durée et leur fréquence.