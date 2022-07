Ligue 1: le jeune espoir français Hugo Ekitike rejoint le PSG en prêt

Le Paris SG a annoncé samedi l'arrivée de l'attaquant de Reims Hugo Ekitike, prêté pour une saison avec option d'achat, un profil français et prometteur adapté au projet moins "bling-bling" prôné par le PSG, mais qui, à seulement 20 ans, manque encore énormément d'expérience.

Ce n'est pas tous les jours que le PSG jette son dévolu sur un joueur du Championnat de France. Et c'est encore plus rare que la cible n'ait à son compteur que 24 petits matches de Ligue 1 et deux rencontres de Coupe de France.

Alors que la presse spécialisée annonçait un contrat jusqu'en 2027, contre une indemnité de transfert estimée à 36 millions d'euros, l'attaquant d'avenir a finalement été "prêté, avec option d’achat, jusqu’à la fin de la saison", a annoncé le Paris SG samedi soir sur son site internet.

Le Stade de Reims a dans le même temps salué son joueur "pur produit de l'Académie rouge et blanche". "Le natif de la Cité des Sacres prend son envol et rejoint le Paris Saint-Germain après une saison riche ponctuée de onze réalisations (NDLR: toutes compétitions confondues) mais aussi d'émotions fortes partagées avec le public rémois" a ajouté le club.

Ekitike est la deuxième recrue estivale du PSG, après le milieu portugais Vitinha, lui aussi symbole d'avenir pour le club de la capitale, qui a déjà déboursé 41,5 millions d'euros pour le joueur de 22 ans.

Entre la prolongation retentissante de Kylian Mbappé pour trois saisons, l'arrivée sur le banc de l'entraîneur Christophe Galtier et désormais ce recrutement, l'été parisien prend clairement une tournure francophone, un signal qui va dans le sens de la "fin des paillettes", promise par le président Nasser Al-Khelaïfi ces dernières semaines.

Dans l'effectif néanmoins, la place d'Ekitike a de quoi interroger. Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar, Mauro Icardi, Julian Draxler, Arnaud Kalimuendo: les joueurs à vocation offensive ne manquent pas et les chances du natif de Reims de figurer dans le onze de départ paraissent minimes, même si Paris tente de faire partir quelques indésirables.

Si l'on ajoute à cela le nom de l'Italien de Sassuolo Gianluca Scamacca, qui figure selon la presse sportive comme l'une des priorités du PSG pour ce mercato estival, l'armada offensive est plus que large.

Pourtant, Galtier a prévenu, lors de sa présentation, que l'effectif "devra être réduit". "Il faut trouver la bonne taille d'effectif pour que tout le monde puisse participer cette saison", a lancé l'ancien entraîneur de Nice.

- "Aisance" et "fluidité" -

Il lui revient désormais la tâche de trouver un rôle à Hugo Ekitike, longtemps courtisé par Newcastle, en Angleterre, ces dernières semaines.

L'international des moins de 20 ans français, brièvement appelé chez les Espoirs (moins de 21 ans) sans aucune sélection jusqu'à présent, va devoir prouver son talent dans une écurie jouant le titre et non le maintien, après une saison rémoise pleine de promesses (10 buts en L1) mais également marquée par une longue blessure à une cuisse, qui l'a laissé sur le carreau de fin février à début mai.

Lors du mercato hivernal, le Stade de Reims avait déjà reçu "de très belles offres" pour sa pépite, selon son président Jean-Pierre Caillot, mais le jeune Français était resté en Champagne.

Celui qui est apprécié pour son "aisance" technique, sa "fluidité", et "la qualité de ses déplacements", comme l'expliquait cette saison l'entraîneur de l'équipe réserve de Reims, Franck Chalençon, à l'AFP, a fait toute sa formation à Reims, excepté lors du premier semestre 2021, où son prêt au sein de l'équipe danoise de Vejle lui a permis d'étoffer son profil.

Outre le jeune attaquant, d'autres arrivées sont déjà dans les tuyaux parisiens: le défenseur slovaque Milan Skriniar (27 ans), joueur de l'Inter Milan, ou encore le Lillois Renato Sanches sont évoqués par la presse.