MotoGP: Zarco, en pole en Grande-Bretagne, rêve de sa première victoire

Et si la 8e était la bonne? Pour la 8e fois de sa carrière, le Français Johann Zarco (Ducati-Pramac) partira en tête d'un Grand Prix, cette fois en Grande-Bretagne dimanche, et rêve d'enfin décrocher sa première victoire en MotoGP.

Avec la manière, record du circuit de Silverstone à la clef, Zarco a signé la pole. Il s'élancera dimanche (14h00 heure française) devant l'Espagnol Maverick Vinales (Aprilia) et l'Australien Jack Miller (Ducati).

Alors, "pourquoi pas?", a-t-il souri en conférence de presse. "J'espère cette victoire, mais je ne veux pas uniquement penser à ça, et faire des erreurs. On verra à quel point les autres sont forts, j'espère utiliser l'avantage du pneu dur arrière pour avoir un beau cadeau à l'arrivée".

Avant cette 12e manche sur 20, Zarco est 3e du championnat, à 58 points de son compatriote Fabio Quartararo (Yamaha), 4e sur la grille. On retrouvera derrière l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), 4e du championnat, et l'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia), 2e à 21 points du Français.

C'est la deuxième fois cette saison que Zarco signe la pole, la 8e en six saisons de MotoGP pour le Cannois de 32 ans.

- Record -

Une vraie fusée. Sur sa Ducati, en 1 min 57 sec et 767/1000e, il a pulvérisé l'ancien record du circuit détenu par Marc Marquez (1:58.168, battu par huit pilotes samedi) - l'Espagnol toujours en convalescence après sa nouvelle opération du bras.

Pilote parmi les plus expérimentés de la discipline, Zarco est toujours en quête de sa première victoire dans l'élite.

Avec déjà quatre podiums en 2022 et quatre en 2021, le double champion du monde en catégorie Moto2 (2015, 2016) s'en approche... et pourtant, sa 13e place aux Pays-Bas avant la trêve estivale lui montre tout le chemin qui reste à parcourir.

"Il faut se faire plaisir à tenter de gagner si j'en sens la capacité", a-t-il avancé.

Mais pourquoi y croire davantage que lors de ses sept précédentes pole positions ? "Là tout a été assez bien construit (depuis vendredi, ndlr), c'est plus encourageant".

"Et clairement, terminer devant Fabio et Aleix, ça serait une opération intéressante au championnat, et continuer à terminer aussi devant les autres pilotes Ducati", a-t-il enchaîné, comme pour rappeler qu'il n'est pas dans l'écurie officielle italienne mais dans une de ses écuries satellites (Pramac).

- Le guerrier Espargaro -

Zarco devra d'abord se méfier de lui-même pour éviter la chute, après être tombé deux fois en essais - vendredi et samedi. Il faudra aussi garder l'armada de concurrents dans ses échappements.

Quartararo, vainqueur ici-même l'an passé sur la route de son premier titre mondial, pourrait le menacer. Le tenant du titre veut rebondir après ses deux chutes et son abandon à Assen, son premier cette saison.

Sanctionné pour avoir, aux Pays-Bas, percuté Aleix Espargaro, "Quarta" devra effectuer une pénalité "long lap", un détour à emprunter sur le circuit. Le pilote Yamaha s'est entraîné à prendre ce virage long, pour que cette pénalité soit la plus indolore possible. S'il perdra forcément du temps, reste à voir combien et où il ressortira.

"On a calculé, bien sûr. Certaines personnes (dont Aleix Espargaro vendredi, ndlr) pensent que nous perdons seulement huit dixièmes, mais nous perdons beaucoup plus en réalité. Au final je préfère y aller un peu moins vite et prendre moins de risque", a-t-il affirmé.

Son dauphin au championnat Espargaro devrait justement être dans les parages, puisqu'il part au 6e rang. Il faudra voir comment se rétablit l'Espagnol, tombé lourdement lors des essais juste avant les qualifications.

Espargaro a été expulsé de sa moto en vol plané dans un virage rapide. Évacué sur une civière, le pilote de 33 ans s'est relevé, visiblement sonné, pour rejoindre le centre médical, en boitant et épaulé par deux personnes.

Malgré cet impressionnant "high-side" à grande vitesse, il a été déclaré apte à continuer. Comme un guerrier, il a enfilé à nouveau le casque, le cuir, pour repartir au combat. D'abord dans le dur, il a ensuite signé le meilleur temps provisoire, avant de voir son chrono battu.