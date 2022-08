Supercoupe de l'UEFA: les dix derniers vainqueurs et le palmarès

Le Real Madrid tentera de remporter sa 4e Supercoupe de l'UEFA, mercredi soir (21h00) à Helsinki contre l'Eintracht Francfort, 5e équipe allemande à disputer ce match opposant les vainqueurs des deux principales Coupes d'Europe:

. Les dix derniers vainqueurs

2021: Chelsea bat Villarreal 6 t.a.b. à 5 (1-1 a.p.)

2020: Bayern Munich bat Séville FC 2-1 a.p.

2019: Liverpool bat Chelsea 5 t.a.b. à 4 (2-2 a.p.)

2018: Atlético Madrid bat Real Madrid 4-2 a.p.

2017: Real Madrid bat Manchester United 2-1

2016: Real Madrid bat Séville FC 3-2 a.p.

2015: FC Barcelone bat Séville FC 5-4 a.p.

2014: Real Madrid bat Séville FC 2-0

2013: Bayern Munich bat Chelsea 5 t.a.b. à 4 (2-2 a.p.)

2012: Atlético Madrid bat Chelsea 4-1

. Palmarès

5 titres: FC Barcelone, AC Milan

4 titres: Real Madrid, Liverpool

3 titres: Atlético Madrid

2 titres: Bayern Munich, Chelsea, Ajax Amsterdam, Anderlecht, Valence, Juventus Turin

1 titre: Séville FC, Porto, Manchester United, Dynamo Kiev, Nottingham Forest, Aston Villa, Aberdeen, Steaua Bucarest, Malines, Parme, Lazio Rome, Galatasaray, Zenith Saint-Pétersbourg

NDLR: compétition disputée depuis 1973, pas d'édition en 1974 (pas de date trouvée entre le Bayern Munich et Magdebourg), 1981 (pas de date trouvée entre Liverpool et le Dinamo Tbilissi) et 1985 (clubs anglais suspendus après le drame du Heysel)