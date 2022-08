Cuba: l'incendie du dépôt pétrolier "sous contrôle"

Le gigantesque incendie qui s'est déclaré vendredi dans un dépôt pétrolier à l'Est de La Havane et qui a fait, selon un bilan provisoire un mort et 14 disparus, est "sous contrôle" ont annoncé mercredi les pompiers.

"On peut dire que l'incendie est sous contrôle", a déclaré à la presse le chef adjoint des pompiers de Cuba, Alexander Avalos Jorge, qui a salué l'aide apportée par le Mexique et le Venezuela.

Le sinistre a débuté vendredi soir quand la foudre a frappé un premier réservoir du complexe pétrolier situé dans la banlieue de Matanzas, ville de 140.000 habitants à 100 km à l'Est de La Havane. Le feu s'est ensuite propagé à trois autres réservoirs pouvant contenir jusqu'à 52 millions de litres de gasoil ou du pétrole brut.

"On est plus serein", s'est réjouit M. Avalos, précisant l'extinction totale des flammes alimentées par les énormes quantités de pétrole "n'est pas pour aujourd'hui".

Un pilote cubain qui avait survolé la zone tôt mercredi avait déclaré à la télévision nationale que l'un des réservoirs "est pratiquement éteint" et qu'"aujourd'hui, nous allons y mettre la touche finale".

Selon les images tournées par cet hélicoptère de la marine mexicaine, l'incendie d'un deuxième réservoir crache moins de fumée et de flammes que les jours précédents.

Une fumée toujours aussi dense et noire, rendant la visibilité difficile, s'échappe cependant de deux autres réservoirs mais les colonnes de flammes s'élevant dans le ciel semblaient également moins hautes.

"Le travail a été efficace", a ajouté le pilote cubain en référence aux efforts pour contenir le feu à distance du groupe de quatre autres méga-réservoirs du dépôt, situés à 150 mètres du brasier.

Un navire anti-incendie de la marine mexicaine projette de l'eau à 150 mètres de distance et cinq hélicoptères effectuent d'incessants largages. Au loin, le panache de fumée s'élevant dans le ciel paraît plus clair, ont constaté les journalistes de l'AFP.

- "Récupérer les victimes" -

Un pompier a été tué et 14 sont portés disparus, selon un bilan provisoire. Vingt personnes sont toujours hospitalisées sur les 128 blessées.

Mardi, le président Miguel Diaz-Canel a déclaré à la presse qu'avec les avancées réalisées "nous serons en mesure d'aller récupérer les victimes", décédées pour la plupart samedi à l'aube lorsqu'une explosion a soufflé le premier réservoir en feu.

"Ce sera un moment très difficile" pour lequel "nous devons être préparés et apporter notre soutien à ces familles", a-t-il ajouté.

Quelque 17 avions au total, 13 en provenance du Mexique et quatre du Venezuela, transportant spécialistes de la lutte contre les incendies pétroliers et mousse extinctrice ont atterri à la station balnéaire de Varadero, à 40 kilomètres au nord-est de Matanzas.

Mexico a envoyé près de 45.000 litres de mousse extinctrice, 171 rouleaux de tuyaux, 10 unités de largage d'eau par hélicoptère, deux pompes de pulvérisation de mousse et 300 kilos de médicaments.

Washington, après avoir exprimé ses condoléances dès samedi, "a offert son aide technique, que nous avons également appréciée et acceptée. Les deux gouvernements sont régulièrement en contact. Pas besoin de spéculer", a tweeté le vice-ministre cubain des Affaires étrangères Carlos Fernandez de Cossio, en allusion aux messages apparus sur les réseaux sociaux se plaignant que La Havane n'accepte pas l'aide américaine.

Cet incendie du plus grand centre de stockage de pétrole brut de Cuba, stratégique pour alimenter les centrales thermoélectriques du pays, va avoir des conséquences sur l'approvisionnement électrique de l'île.

La centrale thermoélectrique voisine d'Antonio Guiteras, alimentée en combustible par un pipeline provenant de ce dépôt pétrolier, a été remise en service mercredi après deux jours d'arrêt, permettant de limiter les coupures d'électricité dans tout le pays qui faisait déjà face à une forte pénurie de production.