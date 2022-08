Euro de natation: le relais 4x200 m masculin français décroche le bronze

Six semaines après des Mondiaux réussis à Budapest, les Bleus ont ouvert les Championnats d'Europe de natation avec une première médaille, grâce au bronze du relais 4x200 m masculin, jeudi à Rome.

"C'était intense! On avait en tête quand on s'est réunis dans la semaine d'être en finale et de se battre pour la gagne. C'est chose faite, on est vraiment très contents", a réagi Wissam-Amazigh Yebba, deuxième relayeur de l'équipe aux côtés d'Hadrien Salvan, Enzo Tesic et Roman Fuchs.

"Pour nous tous, c'est une première médaille, c'est indescriptible", a ajouté Fuchs.

La faute au Covid, l'Euro de natation, qui se déroule à Rome du 11 au 17 août, a lieu moins de deux mois après les Championnats du monde. Les Bleus avaient décroché huit médailles en Hongrie et espèrent prolonger ce bel élan cette semaine dans la capitale italienne.

A Budapest, Léon Marchand avait démarré la semaine en fanfare avec le titre du 400 m quatre nages. La nouvelle star de la natation n'a pas fait le déplacement à Rome, mais cela n'a pas empêché les Bleus d'ouvrir leur compteur dès la première soirée des Championnats.

"C'était incroyable comme moment. Ca lance parfaitement l'équipe de France", s'est félicité Hadrien Salvan qui a battu au passage son record personnel. "Aux Mondiaux, Léon avait fait champion du monde le premier jour, on se disait que si on pouvait faire une petite médaille, ce serait bien pour lancer le truc. C'est pas aussi bien mais pour nous c'est déjà énorme."

Les Bleus ont pris la troisième place en 7 min 6 sec 97, derrière la Hongrie du triple champion du monde Kristof Milak, en or, et l'Italie en argent.

- Grousset, Bonnet et Gastaldello en finale -

Vendredi, les Bleus auront au moins trois nouvelles chances de médailles avec Maxime Grousset, qualifié pour la finale du 50 m papillon, ainsi que Charlotte Bonnet et Béryl Gastaldello sur 100 m nage libre.

"Je vais jouer, essayer d'aller prendre le plus de médailles possibles. Je pense que j'en suis capable sur 50 pap même s'il y a des gros clients", a estimé Grousset, également engagé sur le 100 m nage libre.

Charlotte Bonnet tentera elle de décrocher sa première médaille internationale depuis 2019. "Je veux juste remonter sur ce put... de podium, le temps ne sera vraiment pas le plus important", a-t-elle lancé dans un sourire.

Dans les autres courses de la première soirée de compétition, l'Italien Alberto Razzetti, 23 ans, a apporté au pays hôte son premier titre de la semaine en remportant la médaille d'or du 400 m quatre nages, à la grande joie du public du Foro Italico, immense complexe multisports de la capitale italienne.

En l'absence du Français Léon Marchand, champion du monde de la spécialité en juin, Razzetti s'est imposé en 4 min 10 sec 60, devant le Hongrois David Verraszto (4:12.58) et un autre Italien, Pier Andrea Matteazzi (4:13.29).

"Gagner ici à Rome, dans cette piscine et devant notre public, c'est quelque chose d'incroyable. Entendre les cris du public quand tu touches le mur en premier, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais, c'est vraiment très émouvant. J'espère que c'est de bon augure pour toute l’équipe d'Italie", a déclaré Razzetti.

Le troisième titre de la soirée a été remporté par les Néerlandaises en finale du relais 4x200 m.