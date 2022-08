Somalie: un million de personnes déplacées par la sécheresse

La sécheresse qui sévit en Somalie a atteint un niveau sans précédent et fait un million de personnes déplacées, ont alerté jeudi l'ONU et le le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC).

Plus de 755.000 personnes ont été déplacées cette année à l'intérieur de la Somalie en raison de la grave sécheresse qui frappe la Corne de l'Afrique, selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés et le NRC.

Cela porte le chiffre total à 1 million de personnes déplacées depuis janvier 2021, date du début de cette terrible sécheresse.

"Ce cap d'un million de personnes est un énorme signal d'alarme", a déclaré le directeur du NRC en Somalie, Mohamed Abdi, cité dans un communiqué.

"La famine hante désormais le pays entier. Nous voyons de plus en plus de familles obligées de tout abandonner car il n'y a littéralement plus d'eau ni de nourriture dans leurs villages. Il est urgent d'augmenter le financement de l'aide avant qu'il ne soit trop tard", a-t-il ajouté.

La Somalie connaît une période de sécheresse historique depuis deux ans - une situation qui n'a pas été observée depuis plus de 40 ans, selon les deux organisations.

Le nombre de personnes souffrant d'une très forte insécurité alimentaire devrait passer de quelque 5 millions à plus de 7 millions dans les mois à venir, une situation exacerbée par les effets du changement climatique et la hausse des prix des denrées alimentaires en raison du conflit en Ukraine.

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a indiqué la semaine dernière que la famine risque de s'installer dans huit régions somaliennes d'ici septembre si les mauvaises récoltes et la baisse de la production animale se généralisent, si les prix des principaux produits de base continuent d'augmenter et si l'aide humanitaire ne parvient pas à atteindre les plus vulnérables.

"La situation en Somalie était déjà une des plus sous-financées avant cette dernière crise. Bien que nous et nos partenaires humanitaires fassions ce que nous pouvons pour répondre à la situation, nos ressources sont tout simplement insuffisantes", a relevé le représentant du HCR en Somalie, Magatte Guisse.

En juin, le HCR a annoncé avoir besoin de 42,6 millions de dollars pour aider 1,5 million de personnes déplacées internes, de réfugiés et de membres des communautés d’accueil touchés par la sécheresse en Ethiopie, au Kenya et en Somalie.

Sur ce montant, 9,5 millions sont destinés aux programmes en Somalie.